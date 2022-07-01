Более 22 тыс. человек планируют трудоустроить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На начало июня на учете в Центре занятости населения столицы состоит 4 тыс. 781 безработный, в том числе 1 тыс. 185 – молодые люди. Мерами занятости охвачены 4 тыс. 543 человека, их низ 1 тыс. 757 – молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В 2022 году активными мерами занятости планируется охватить порядка 22 тыс. жителей столицы. В том числе трудоустройством на постоянные рабочие места – 7 тыс. 150 человек, на временные, субсидируемые государством, более 3 тыс. 500 человек. Различные формы обучения пройдут около 1 тыс. 900 человек. Вместе с тем на реализацию бизнес идей будет предоставлено 350 государственных грантов.

На сегодня Центром занятости населения столицы реализуются программы «Молодежная практика», «Социальные рабочие места» «Общественные работы», проекты «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст».

Молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение трех лет после завершения обучения. В текущем году в рамках этой работы планируется охватить около 1 тыс. человек. На сегодняшний день в программе участвует 231 выпускник организаций образования, в том числе 187 человек, окончившие вузы, 44 – колледжи.

Социальные рабочие места создаются работодателем для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. Работа носит временный характер, ее продолжительность не превышает 12 месяцев. В 2022 году планируется трудоустроить 130 человек.

Участниками проекта «Первое рабочее место» является молодежь не старше 29 лет, в том числе относящаяся к категории NEET, не имеющая опыта работы. Размер субсидии в месяц составляет 30 МРП. Продолжительность участия в проекте – 18 месяцев. В текущем году планируется трудоустроить 179 человек.

На общественные работы жителей столицы можно трудоустроить без предварительной профессиональной подготовки. Продолжительность работы составляет не более 12 месяцев. В планах – направить на общественные работы 2 тыс. человек в этом году, в том числе 1 тыс. – из числа молодежи.

Кроме того, в 2022 году запущены два новых проекта:

- Контракт поколений, который направлен на передачу накопленного опыта и навыков действующих работников предпенсионного возраста новым сотрудникам. План на 2022 год составляет 31 человек. Оплата составляет 30 МРП или 91 тыс. 890 тенге;

- Серебряный возраст – новое направление для трудоустройства на постоянное рабочее место лиц предпенсионного возраста (за два года до пенсии). План на текущий год – 255 человек, субсидирование составляет 50 % от зарплаты, но не более 25 МРП.

«В 2021 году на общественные работы трудоустроено 2 тыс. 848 безработных граждан, из них 452 человека трудоустроены на постоянное рабочее место после завершения. В рамках молодежной практики трудоустроены 914 выпускников, в том числе 284 жителя столицы получили постоянное рабочее место. На социальные рабочие места трудоустроены 185 безработных граждан, среди них 24 человека – на постоянное рабочее место. На первое рабочее место трудоустроен 91 человек», - проинформировали в Центре занятости населения.

Большой интерес к государственным проектам проявляют и сами работодатели. Так, в организации молодежной практики участвуют 436 работодателей, которые создали 1 тыс. 996 рабочих мест. Для обустройства безработных на общественные работы заключены договоры с 324 работодателями на 2 тыс. 164 рабочих места.

«В организации первого рабочего места участвуют 77 работодателей на 816 рабочих мест. В организации социальных рабочих мест участвуют 94 работодателя, которые создали 1 тыс. 333 рабочих места. Если брать статистику за последние 10 лет, уровень безработицы в столице неуклонно снижался. К примеру, в 2013 году уровень безработицы у нас в городе составлял 5,5 %, в 2014 году 5,1 % и уже в 2019 году составлял 4,4 %», - добавили в ведомстве.