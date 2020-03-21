Более 22 млрд тенге обналичила ОПГ через фиктивные компании в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ОПГ через 30 фиктивных компаний-однодневок незаконно обналичила более 22 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«В условиях введённого в стране режима чрезвычайного положения всё ещё имеют место быть факты совершения экономических преступлений. Так, сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий «STOP ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов-покупателей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Комитета, в ходе проведенных следственных действий установлено 16 лиц, причастных к деятельности преступной группы. 4 лица водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.

«В результате проведения обысков по 16 адресам обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией», ЭЦП-ключи юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 3 печати, сотовые телефоны и 2 травматических пистолета. Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 50 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня. Общий оборот от преступной деятельности 30 фиктивных компаний-однодневок превысил 22 млрд. тенге, в результате чего ущерб государству от неуплаты налогов составил более 7 млрд. тенге. Наказание за совершения указанного преступления в соответствии со ст.262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) составляет от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества», - дополнили в КФМ.