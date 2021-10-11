НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 22 млрд. тенге направят на укрепление биологической безопасности в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Биологическая безопасность является неотъемлемым компонентом системы национальной безопасности. В соответствии с поручением Главы государства, Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами разработан основной и сопутствующий законопроекты о биологической безопасности, направленные на раннее выявление и предотвращение биологических угроз», - сказал Алексей Цой.

По данным ведомства, в рамках проекта Закона определены основные угрозы биологической безопасности:

1) чрезвычайные ситуации;

2) рост уровня инфекционной заболеваемости и смертности от нее;

3) нарушение требований по обращению с ПБА;

4) акты терроризма или диверсии.

Система биологической безопасности базируется на пяти ключевых элементах:

1) выявление посредством учета и мониторинга биорисков и биоугроз;

2) единая система государственного управления в области биобезопасности;

3) кадровые ресурсы;

4) профилактика в области биобезопасности;

5) коллекционная деятельность.

Выявление биорисков будет осуществляться по результатам анализа всех данных по обращению с патогенными биоагентами интегрируемых в единую государственную информсистему уполномоченного органа в области биобезопасности (ЕГИС).

В категорию сведений, представляемых в ЕГИС, входит отчетность лабораторий об их деятельности, результаты госконтроля, сведения о выданных разрешениях с отражением опасных биологических объектов и видов микроорганизмов, результаты оценки биорисков. Указанные сведения должны представляться как госорганами, так и лабораториями, работающими с опасными патогенами.

В ЕГИС на основании данных будут сформированы реестры потенциально опасных биологических объектов, патогенных биоагентов в отношении которых осуществляется обращение, а также реестр специалистов, осуществляющих такое обращение, включая кадровый резерв. Также посредством ЕГИС будет автоматизирована система оценки биорисков, выборки субъектов госконтроля, а также выработка мер по предотвращению биоугроз.

Оперативное межведомственное взаимодействие госорганов также будет осуществляться посредством интегрированной информсистемы.

«В настоящее время законопроект внесен в Мажилис, рабочей группой отрабатываются предложения депутатов. В части обеспечения биобезопасности проектом закона предусматривается расходы на 2022-2024 годы на общую сумму более 25 млрд. тенге, из них поддержано – 22,7 млрд. тенге, в том числе 4,1 млрд на 2022 год, 11,9 млрд на 2023 год, 6,6 млрд. на 2024 год», - уточнил Алексей Цой.