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Более $22 млрд инвестировали в Казахстан за девять месяцев 2022 года

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Февраля 2023, 10:05
Более $22 млрд инвестировали в Казахстан за девять месяцев 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием представителей крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных госорганов и НПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что несмотря на внешние вызовы экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил $22,1 млрд.

«В условиях новой экономической реальности Правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции», — сказал он.

Говоря о новых инструментах, внедренных в республике, Премьер-Министр упомянул Соглашение об инвестиционных обязательствах, Улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения Соглашения об инвестициях.

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По его словам, еще одним важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.

В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.

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По итогам мероприятия Премьер-Министр подчеркнул открытость Правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны, мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку», — заключил Алихан Смаилов.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Бизнес   Экономика   Алихан Смаилов   Инвестиции  
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