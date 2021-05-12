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    10:45, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более 22 млн тонн нефти экспортировал Казахстан за четыре месяца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о добытой за четыре месяца в стране нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Он назвал показатели по крупным компаниям нефтегазовой отрасли.

    В Тенгизе за указанный период было добыто 9 млн тонн нефти, что соответствует плану отчетного месяца 100,1%. Северо-Каспийский проект: объем добычи нефти на Кашагане – 4,9 млн тонн, то есть план за январь-апрель выполнен на 100%», – сообщил министр.

    «Показатель Карачаганакского проекта составляет 4 млн тонны, по сравнению с планом за четыре месяца текущего года это 96,3%, т. е. на 152 тыс. тонн ниже от объема добычи. За отчетный период экспортировано 22,1 млн тонн нефти, план за январь-апрель текущего года выполнен на 100%», – заключил глава Минэнерго.


    Теги:
    Энергетика Экономика
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