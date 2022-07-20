20 Июля 2022 12:30

Более 22 млн тенге за теплопотери вернут жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ТОО «Севказэнергосбыт» произвело перерасчет потребителям за тепловые потери на сумму 22,5 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, средства потребители увидят в счетах-квитанциях за июнь, где отдельной строкой будет отражена сумма перерасчета по решению суда.

В апреле специализированный экономический суд по Северо-Казахстанской области признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей, и обязал прекратить произведение начислений, произвести перерасчет начислений потребителям, оплатившим тепловые потери за период 2020-2021 года.

В конце июня судебная коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.



