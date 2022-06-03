Более 22 млн тенге перевела мошенникам актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 60-летняя актюбинка пострадала от мошенников, которые представившись сотрудниками банков, сняли с ее счета более 22 млн тенге сбережений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«60-летняя актюбинка из-за своей доверчивости лишилась сбережений. 30 мая женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников, заверив, что такая операция является обычной. Женщина озвучила код из СМС-сообщения. Получив код, мошенник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет. В общей сложности ущерб составил более 22 млн тенге», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Полицейские рекомендуют никому, даже сотруднику банка не говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт. Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят обезопасить свой счет от мошенников, ни в коем случае не предпринимать какие-либо действия и не подтверждать операции. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые сведения у банков имеются.