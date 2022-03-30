Более 22 миллионов тенге взыскали с должников полицейские Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер-2022» завершилось в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, главной целью ОПМ «Борышкер-2022» является информирование населения о необходимости своевременно погашать наложенные административные штрафы.

Сотрудники административной полиции, с привлечением представителей прокуратуры и частных судебных исполнителей, проделали работу, направленную на повышение взыскаемости административных штрафов, отметили в ведомстве. В ходе рейдов на дорогах полицейские осуществляли проверку водителей по соответствующим базам данных, установленных на специальных автомашинах. В случае обнаружения на транспортном средстве ареста автомобиль должника водворялся на штрафную стоянку.

«За три дня в бюджет государства было взыскано 22 миллиона 777 тысяч тенге, - рассказал начальник управления административной полиции Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев. - 175 автомашин, у владельцев которых имеются неуплаченные штрафы, помещены на специализированную автостоянку. Среди населения проведена разъяснительная работа о способах оплаты административных штрафов, осуществлен обход 1 293 домов и квартир должников».

В ходе мероприятия в областном центре сотрудники полиции остановили машину «Тойота». На момент проверки было выявлено более пяти неоплаченных предписаний, зафиксированных в автоматическом режиме аппаратно-программным комплексом «Автоураган» за превышение скорости. Автомобиль должника до полного погашения штрафов водворен на специализированную стоянку, добавил спикер.

Департамент полиции Жамбылской области призывает участников дорожного движения в срок оплачивать имеющиеся административные штрафы. В течение семи суток можно оплатить 50% от указанной суммы штрафа. По истечении данного срока административный штраф налагается уже на полную сумму.