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Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19

17 Августа 2021 14:42
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Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, первый компонент вакцины получили 214 780 человек. Полный курс вакцинации прошли 178 378 жителей региона.

Большинство – свыше 177 тысяч человек – получили вакцину российского производства «Спутник V», около 25 тысяч человек – арабскую Hayat-Vax. Китайской вакциной CoronaVac привили более 7,8 тысячи человек, казахстанскую вакцину QazVac получили более 4,8 тысяч североказахстанцев.

Напомним, ранее в управлении здравоохранения заявляли, что для достижения коллективного иммунитета по области необходимо вакцинировать 300 тысяч человек.

Эпидситуация в регионе остается напряженной. Ежедневно выявляют 160-170 новых случаев инфицирования. За последние сутки – плюс 161 человек с положительным результатом ПЦР-исследования на коронавирус.

В управлении здравоохранения констатировали, что при всей серьезности положения с распространением COVID-19 темпы вакцинации замедлились.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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