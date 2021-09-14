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    18:56, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 210 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки уже получили более 210 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за сутки

    I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 277 местных жителей.
    Всего с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 210 797 человек. II компонентом вакцин привито 160 096 местных жителей.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
    Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 86 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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