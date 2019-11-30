Более 21 тысячи учеников приняли участие в общереспубликанском открытом уроке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общереспубликанский открытый урок, посвященный празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, прошёл в Караганде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех организациях образования города Караганды проведены открытые уроки, посвященные празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан «Современный Казахстан», «Уроки лидерства Лидера нации», а также документальные фильмы: «Сила перемен» и «Патриот Казахстана».

В мероприятии приняли участие 21162 школьника и 781 педагог города Караганды и гости.







