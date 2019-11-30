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Более 21 тысячи учеников приняли участие в общереспубликанском открытом уроке в Караганде

30 Ноября 2019 00:36
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Более 21 тысячи учеников приняли участие в общереспубликанском открытом уроке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общереспубликанский открытый урок, посвященный празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, прошёл в Караганде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Во всех организациях образования города Караганды проведены открытые уроки, посвященные празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан «Современный Казахстан», «Уроки лидерства Лидера нации», а также документальные фильмы: «Сила перемен» и «Патриот Казахстана».

В мероприятии приняли участие 21162 школьника и 781 педагог города Караганды и гости.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Образование, История Казахстана, Дата, Общество, Первый Президент - Елбасы,
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