Более 21 тысячи предпринимательских проектов просубсидировали в рамках «ДКБ-2025»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде развития предпринимательства «Даму» озвучили промежуточные итоги программы «Дорожная карта бизнеса-2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы поддержали путем предоставления субсидий 14,6 тыс. проектов предпринимателей на общую сумму 1,2 трлн тенге. За 9 месяцев 2021 года заключили договоры субсидирования для реализации 21,1 тыс. проектов по государственным программам «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Экономика простых вещей» на общую сумму кредитов в 1,16 трлн тенге», - сообщили в Фонде.

Согласно предоставленной информации, в прошлом году были выданы гарантии на реализацию 7,3 тыс. проектов предпринимателей на общую сумму кредитов 275 млрд тенге. За 9 месяцев текущего года было поддержано 12,4 тыс. проектов на сумму кредитов 253,5 млрд тенге, сумма гарантий 124,3 млрд тенге.

«Если в рамках льготного кредитования в прошлом году мы поддержали 11,1 тыс. проектов на общую сумму 208 млрд тенге, то за девять месяцев 2021 года – 6,5 тыс. проектов на сумму кредитов 157,5 млрд тенге», - заключили в «Даму».