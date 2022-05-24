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Более $21 тыс. пытался вывезти из Шымкента гражданин Узбекистана
24 Мая 2022 17:20

Более $21 тыс. пытался вывезти из Шымкента гражданин Узбекистана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно вывезти иностранную валюту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

«23 мая 2022 года во время проведения таможенного контроля на международном рейсе №VSV-485 Шымкент - Стамбул при попытке вывоза наличных денежных средств в сумме 21 490 долл. США (9 133 680 тенге) был задержан гражданин Республики Узбекистан. В действиях гражданина РУ усматривается административное правонарушение согласно ст. 545 КоАП РК. По данному факту материалы дела направлены в специализированный городской суд г.Шымкент по административным правонарушениям для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе КГД.

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