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    11:53, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 21 тонны рыбы изъяли у браконьеров на западе Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК подвели итоги рыбоохранной акции «Бекіре», проведённой на территории Жайык-Каспийского бассейна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаменты полиции Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. Мероприятие проводилось с начала апреля совместно с пограничной службой КНБ, природоохранной прокуратурой, органами таможенного контроля и рыбоохраны», - сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.

    По его словам, органами полиции западного региона выявлено 419 правонарушений, в том числе 359 - незаконной добычи рыбы.

    Задержано 419 правонарушителей, изъято более 21 тонны рыбы, из них 4,5 тонны осетровых пород, 242 орудия улова, 13 плавательных средств.

    «Зарегистрировано 67 уголовных правонарушений по незаконной добычи рыбных ресурсов, приобретению или сбыту заведомо добытого преступным путем имущества и незаконному обращению с редкими видами растений и животных. В настоящее время уже 8 уголовных дел направлено в суд», - добавил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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