27 Мая 2022 14:21

Более 21% населения Казахстана является курящим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующие пять лет в Казахстане планируют снизить число потребляющих табак на 10 % от общего объема курильщиков. Об этом заявил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый вице-министр также сообщил, какой процент населения на сегодня является курящим в Казахстане.

«Последние данные за 2019 год, тогда проводилось большое социологическое исследование, согласно которому 21,5% казахстанцев – курильщики. В течение следующих пяти лет мы планируем снизить эту цифру минимум на 10% от общего объема курильщиков», - сказал Марат Шоранов.

Ранее сообщалось, что лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова призывает увеличить стоимость акцизов на вейпы (электронные сигареты).

«Кроме поштучного акциза на нагреваемый табак – очень хороший опыт Саудовской Аравии и Эмиратов, которые взымают 50% от девайсов (устройство). То есть, вот эти вот вейпы одноразовые, если они стоят 2 тыс. тенге, то с таким акцизом этот вейп может стоить 3 – 3,5 тыс. тенге», - сказала Джамиля Садыкова на брифинге в СЦК.

Таким образом, как отметила спикер, электронные сигареты будут менее доступны для детей.

«То есть, если мы применим такой акциз, то мы очень хорошо можем снизить потребление (табака) и повысить доходность бюджета, потому что при такой акцизной политике выигрывает государство. Допустим в Украине, это 200 млрд тенге в год, они получали. Мы можем 80 млрд тенге получать в год. Единственная, кто в проигрыше в этой истории, это табачная индустрия», - пояснила Джамиля Садыкова.