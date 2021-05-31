Более 21% населения Грузии находятся за чертой абсолютной бедности
Доля населения, живущего за чертой абсолютной бедности, увеличилась на 1,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
По данным статистики, в 2019 году за чертой абсолютной бедности проживало 19,5% населения Грузии. При этом большинство граждан, подпадающих под эту категорию, живут в сельских районах страны.
Статистики отмечают, что доля населения, живущего за чертой абсолютной бедности, в 2020 году составляла 27,5% в сельской части Грузии и 17,1% — в городах.
Также, согласно официальным данным Национальной службы статистики, население Грузии немного увеличилось и на 1 января 2021 года составило 3 728 600 человек.
Следует отметить, что в 2020 году среднемесячные доходы снизились на 6,4% на семью и составили 1100,5 лари (1 лари - 131 тенге) , а в пересчете на душу населения снизились на 4,4% и составили 321,4 лари.
Кроме того, 541 764 человека, или 14,5% населения Грузии, получают социальную помощь от государства, и это число увеличилось на 83 296 человек за последний год, сообщает Агентство социального обслуживания Грузии.
Социальная помощь является единственным источником дохода для 151 тысячи семей, сообщает агентство.
В прошлом году на социальную помощь из госбюджета Грузии было выделено 339 277 444 лари, а за первые три месяца 2021 года на эти цели уже перечислено 89 818 591 лари.