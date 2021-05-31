Более 21% населения Грузии находятся за чертой абсолютной бедности

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Около 21,3% населения Грузии находятся за чертой абсолютной бедности. Об этом свидетельствуют последние данные по показателям бедности на 2020 год, опубликованные Национальным статистическим управлением Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал «Новости-Грузия».

Доля населения, живущего за чертой абсолютной бедности, увеличилась на 1,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

По данным статистики, в 2019 году за чертой абсолютной бедности проживало 19,5% населения Грузии. При этом большинство граждан, подпадающих под эту категорию, живут в сельских районах страны.

Статистики отмечают, что доля населения, живущего за чертой абсолютной бедности, в 2020 году составляла 27,5% в сельской части Грузии и 17,1% — в городах.

Также, согласно официальным данным Национальной службы статистики, население Грузии немного увеличилось и на 1 января 2021 года составило 3 728 600 человек.

Следует отметить, что в 2020 году среднемесячные доходы снизились на 6,4% на семью и составили 1100,5 лари (1 лари - 131 тенге) , а в пересчете на душу населения снизились на 4,4% и составили 321,4 лари.

Кроме того, 541 764 человека, или 14,5% населения Грузии, получают социальную помощь от государства, и это число увеличилось на 83 296 человек за последний год, сообщает Агентство социального обслуживания Грузии.

Социальная помощь является единственным источником дохода для 151 тысячи семей, сообщает агентство.

В прошлом году на социальную помощь из госбюджета Грузии было выделено 339 277 444 лари, а за первые три месяца 2021 года на эти цели уже перечислено 89 818 591 лари.