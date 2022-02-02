Более 21 кг марихуаны перевозил на лошади житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Более 21 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на автодороге «Қарасу – Қорағаты» на территории Меркенского района задержан 40-летний местный житель, который верхом на лошади перевозил мешок с марихуаной высушенной общим весом 21,1 кг.

Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС. По словам подозреваемого, наркотическое средство он заготовил еще в августе 2021 года в предпесковой зоне Меркенского района.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет», – рассказала пресс-секретарь ДП области Гульсара Мухтаркулова.

