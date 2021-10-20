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    15:30, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 207 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последние сутки привились первым компонентом 530 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 530 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля по 19 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 235 953 человека. Вторым компонентом вакцин привито 207 407 местных жителей.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, 212 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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