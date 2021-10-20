Более 207 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последние сутки привились первым компонентом 530 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 530 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля по 19 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 235 953 человека. Вторым компонентом вакцин привито 207 407 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

