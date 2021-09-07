20:30, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Более 201 тысячи человек привились первым компонентом в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 201 тысячи жителей Атырауской области привились первым компонентом вакцин от COVID-19. Около 150 тысяч жителей получили полный комплекс вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за выходные первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привился 1891 человек.
С 1 февраля первым компонентом вакцинировались 201 618 местных жителей. Второй компонент получили 149 238 человек.В настоящее время в регионе действует 59 прививочных пунктов. Получить информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра 98-02-92.
Как ранее сообщалось, день вакцинации для предпринимателей прошел в Атырау.