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    20:30, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 201 тысячи человек привились первым компонентом в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 201 тысячи жителей Атырауской области привились первым компонентом вакцин от COVID-19. Около 150 тысяч жителей получили полный комплекс вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за выходные первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привился 1891 человек.

    С 1 февраля первым компонентом вакцинировались 201 618 местных жителей. Второй компонент получили 149 238 человек.

    В настоящее время в регионе действует 59 прививочных пунктов. Получить информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, день вакцинации для предпринимателей прошел в Атырау.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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