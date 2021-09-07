Более 201 тысячи человек привились первым компонентом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 201 тысячи жителей Атырауской области привились первым компонентом вакцин от COVID-19. Около 150 тысяч жителей получили полный комплекс вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за выходные первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привился 1891 человек.

С 1 февраля первым компонентом вакцинировались 201 618 местных жителей. Второй компонент получили 149 238 человек.

В настоящее время в регионе действует 59 прививочных пунктов. Получить информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра 98-02-92.

Как ранее сообщалось, день вакцинации для предпринимателей прошел в Атырау.







