Более 2000 заявок поступило на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области Айгуль Байханова рассказала о задачах Агентства РК по делам государственной службы и его территориальных органов, реализуемых в рамках Послания Главы государства. А также проинформировала о приме заявок в Президентский молодежный кадровый резерв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения эффективности работы госорганов Президент поручил привлечь на государственную службу подготовленные молодые кадры. Впервые в Казахстане будет сформирован Президентский молодежный кадровый резерв. Данный проект станет социальным лифтом и предоставит возможность наиболее талантливой и подготовленной молодежи занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора», - сообщила Айгуль Байханова.

В частности, это такие должности как ответственные секретари и руководители аппаратов центральных и местных государственных органов, министры, вице-министры, председатели комитетов, председатели и члены правлений компаний квазигосударственного сектора, акимы областей, городов республиканского значения, столицы их заместители и акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах.

Прием заявлений на участие в отборе начат 1 сентября на автоматизированной онлайн–платформе для сбора документов РК Rezerv.kz и продлится до конца этого месяца.

В конкурсе может принять участие любой гражданин страны не старше 35 лет, имеющий высшее образование и общий трудовой стаж не менее 5 лет. На сегодня поступило 2757 заявки, из них 210 уже рассмотрены и перешли на следующий этап отбора. Всего претендентам в резерв предстоит пройти 6 этапов отбора: тестирование способностей и верификация тестирования – здесь будет определен уровень аналитических способностей и критического мышления кандидатов, следующий этап - презентация проекта направлен на выявление видения кандидата по развитию сферы или отрасли, на этапе написания эссе оцениваются способности кандидатов излагать свои мысли грамотно и логически связано, оценка компетенций осуществляется экспертами по методу «Ассесмент Центр» (AssesmentCenter) с использованием инструментов массового оценивания, завершающий этап - собеседование с членами экспертной комиссии.

«Для обеспечения открытости на сайтах Агентства по делам государственной службы и на платформе РК Rezerv.kz гражданам будет доступна информация о каждом участнике отбора и список перешедших на следующий этап. В целях обеспечения прозрачности и объективности принятия решений будет вестись аудио и видео запись участия каждого кандидата на всех этапах отбора, а на этапе оценки привлекаться отраслевые эксперты», - пояснил руководитель Департамента.

Резервисты пройдут обучение по специально разработанным для них краткосрочным образовательным программам в Академии государственного управления при Президенте.