Более 2000 вагонов выпустит экибастузское предприятие до конца года

Экибастузское предприятие, которое ранее столкнулось с серьезным кризисом, вышло на проектную мощность и выпускает вагоны для «Қазтеміртранс», передает корреспондент агентства Kazinform.

КВК считается единственным отечественным производителем вагонов, работающим по полному технологическому циклу. Как сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин, предприятием погашены все задолженности.

- Предприятие пережило разные периоды, от проектной мощности 2500 вагонов в год до полной приостановки деятельности. Таким я его застал 1,5 года назад. Полностью предприятие вышло на полную проектную мощность в прошлом году. Погашены все задолженности. Сейчас предприятие востребовано и загружено заказами до конца 2025 года. В этом году планируется выпустить более 2000 вагонов, в том числе для АО «Қазтеміртранс», - рассказал Аян Бейсекин.

Предприятие по сборке вагонов в Экибастузе было создано в 2008 году на базе вагоноремонтного депо ТОО «Таман». Из-за кризиса в экономике в 2015 году вагоностроительная компания лишилась основного заказчика и производство на два года практически остановилось. Позже стало известно об огромных долгах предприятия.

Отмечается, что сейчас обстановка изменилась. Имеются заказы, на предприятии обновили оборудование, приобретены новые станки, увеличен штат и освоено изготовление новых моделей вагонов.