Более 2000 неразорвавшихся снарядов времен войны нашли на территории школы в Камбодже

ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Камбоджийского центра по разминированию (CMAC) обнаружили более 2000 неразорвавшихся снарядов времен войны, захороненных на территории школьного городка в северо-восточной провинции Кратьэх, сообщил в понедельник начальник отдела разминирования. Было обнаружено 2116 единиц неразорвавшихся снарядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

По словам экспертов, в этом районе еще много неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что школа будет временно закрыта еще на несколько дней для проведения операции по обезвреживанию.

Взрывные устройства были обнаружены во время работ по расширению школьного сада.

Камбоджа является одной из стран, наиболее пострадавших от наземных мин и взрывоопасных пережитков войны. По оценкам, от 4 до 6 миллионов наземных мин и других боеприпасов остались после трех десятилетий внутренних конфликтов и бомбардировок США.

По данным Йельского университета, с 1965 по 1973 год Соединенные Штаты сбросили около 230 516 бомб на 113 716 объектов в Камбодже.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен написал в своей книге под названием «Хун Сен: 10 лет путешествия по Камбодже, 1979–1989», что бомбардировки США в Камбодже привели к «десяткам тысяч жертв среди гражданского населения из-за этой жестокой необъявленной войны».

Согласно последнему отчету правительства, с 1979 года по июнь 2023 года взрывы наземных мин и взрывоопасные пережитки войны унесли жизни 19 821 человека, ранили 45 205 человек в Камбодже.