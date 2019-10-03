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Более 2000 финансистов переподготовило Бюро непрерывного образования МФЦА

3 Октября 2019 09:18
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Более 2000 финансистов переподготовило Бюро непрерывного образования МФЦА

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дефицит современных специалистов в сфере финансирования и инвестирования отметили представители Международного финансового центра Астана. Эти и другие актуальные вопросы повышения осведомленности населения о защите потребителей финансовых услуг, информирование об основах инвестирования и условиях ведения бизнеса в МФЦА обсуждались в рамках Международной недели инвесторов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Караганде прошла «Международная неделя инвесторов МФЦА» с участием представителей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), государственных органов, а также деловых и академических кругов Карагандинской области.

Международная неделя инвесторов ежегодно проводится под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 80 странах мира, казахстанским партнером мероприятия выступает МФЦА.


Цель мероприятия - повышение осведомленности населения о защите потребителей финансовых услуг, информирование об основах инвестирования и условиях ведения бизнеса в МФЦА.

Проведение международной недели инвесторов отражает приверженность МФЦА стандартом IOSCO по защите потребителей финансовых услуг.

Программа «Международной недели инвесторов МФЦА» охватывает 6 городов Казахстана, в том числе и в Караганде.

«Международная неделя инвесторов МФЦА» проходит в формате презентаций и информационных сессий для академических и деловых кругов.

В первой половине дня состоялись лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава региональных вузов в целях формирования финансовой и инвестиционной культуры молодежи и академических кругов и информирования об основах инвестирования.


«У нас большой дефицит специалистов в финансовой сфере, которые обладают современными необходимыми знаниями. Мы вот на встречах с академическими кругами хотим довести о том, чтобы они пытались адаптировать свои знания и усилия на международную финансовую сертификацию, потому что в мире нужно не высшее образование, а больше сертификаци. Мы деканам и ректорам говорим, чтобы последний курс на финансовых факультетах был посвящен подготовке этих студентов к сдаче тестов на сертификаты. Это очень сложно пройти», - сообщил управляющий директор администрации МФЦА Айдар Казыбаев.

Для сокращения дефицита кадров в современной финансовой сфере в МФЦА работает бюро по переподготовке специалистов, которое подготовило более 2000 человек. Планируется довести эту цифру до 8000.


Надо отметить, в рамках инициативы также пройдут семинары для государственных служащих – слушателей Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

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Ключевые слова: Карагандинская область, МФЦА - фин. центр "Астана",
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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