Более 2000 человек за сутки заразились коронавирусом в Казахстане
«Сегодня в связи с распространением различных штаммов коронавируса растет спрос на вакцинацию во многих государствах. В мире заразилось коронавирусом более 182 млн человек. К сожалению, зарегистрировано 3,9 млн летальных исходов», - сказала Айнагуль Куатбаева.
В Казахстане с начала пандемии число заболевших приблизилось к полумиллиону человек.
«В Казахстане выявлено 423 137 лабораторно-доказанных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки зарегистрировано 2 016 случаев. Вместе с тем зарегистрировано 57 025 высоко вероятных случаев коронавирусной пневмонии, за последние сутки - 83 случая», - добавила Айнагуль Куатбаева.
Ранее заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК рассказала, почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца.