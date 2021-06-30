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    12:44, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 2000 человек за сутки заразились коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вместе с числом зараженных КВИ растет и количество вакцинируемых. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в связи с распространением различных штаммов коронавируса растет спрос на вакцинацию во многих государствах. В мире заразилось коронавирусом более 182 млн человек. К сожалению, зарегистрировано 3,9 млн летальных исходов», - сказала Айнагуль Куатбаева.

    В Казахстане с начала пандемии число заболевших приблизилось к полумиллиону человек.

    «В Казахстане выявлено 423 137 лабораторно-доказанных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки зарегистрировано 2 016 случаев. Вместе с тем зарегистрировано 57 025 высоко вероятных случаев коронавирусной пневмонии, за последние сутки - 83 случая», - добавила Айнагуль Куатбаева.

    Ранее заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК рассказала, почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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