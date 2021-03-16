Более 2000 адмправонарушений выявили за три дня в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция начала операцию «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни силы полицейских мобилизованы для решения широкого круга вопросов: соблюдения правил дорожного движения, подворных обходов подучётных лиц, профилактики правонарушений и преступлений в общественных местах и других направлений работы, связанных с обеспечением общественной безопасности», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Он отметил, что в регионе с 12 по 18 марта полиция проводит операцию «Правопорядок». Только за три дня стражи порядка выявили больше 2000 административных правонарушений.

«37 водителей привлекли к ответственности за превышение установленной скорости движения; заслуженное наказание понесли четверо водителей, допустившие выезд на встречную полосу. Управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 21 водитель», - добавил Ж. Каиров.

«Ночью на одной из улиц города Павлодара полицейскими остановлен автомобиль «Мazda», передвигавшийся без включённых фар. От находившегося за рулём 41-летнего мужчины исходил запах алкоголя, - подчеркнул замначальника ДП. - Медицинское освидетельствование показало, водитель - в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя был составлен протокол, материал направлен в суд».