ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 200 жителей Павлодарской области находятся в розыске за неуплату алиментов, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В Павлодарской области в розыске находятся 208 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям. Четверо из них находятся в иностранных государствах: Германии, Турции, Польше, по ним также продолжаются розыскные мероприятия.

С начала года полицейскими установлено местонахождение 96 неплательщиков алиментов, 17 автомашин водворены на штрафстоянки. Сведения о транспортных средствах должников по алиментам также вносятся в автоматизированные системы «Автопоток» и «Интегра». Кроме того, злостные неплательщики алиментов привлекаются не только к административной, но и уголовной ответственности», – сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Даулет Искаков.

Начата проверка в отношении павлодарца, который не исполняет решение суда по уплате средств на содержание несовершеннолетнего сына. Долг составил более 4,5 млн тенге. Проводится проверка и в отношении 40-летнего сельчанина, который также не исполняет решение суда по уплате средств на содержание ребенка, задолжав несовершеннолетнему сыну более 3,5 млн тенге.

Основанием к розыску служит определение суда о розыске ответчика. Уустановить ответчика, это не значит взыскать с него неуплаченные суммы. Полномочия полиции заканчиваются на установлении местонахождения разыскиваемого и обязательстве его явиться к судебному исполнителю. Взыскания производят судебные органы. В случае, если миграционной службе в течение месяца не удается установить местонахождения алиментщика, то по требованию взыскателя выдается соответствующий документ, на основании которого органы социального обеспечения выплачивают временное пособие на содержание детей в период розыска должника.