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    01:00, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 200 жалоб поступило от клиентов салона красоты в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более двух тысяч обращений поступило за девять месяцев этого года в Департамент по защите прав потребителей Карагандинской области. В ведомстве рассказали, как помогают потребителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежедневно жители региона обращаются в департамент с жалобами на отказ в обмене или возврате некачественного товара, недобросовестно оказанные услуги, продажу просроченных продуктов питания или невыполнение условий акций и договоров. По сравнению с прошлым годом количество подобных обращений увеличилось на 27,6%.

    «На основе проведённого анализа обращений мы определили основные причины нарушений прав потребителей. Это низкая правовая грамотность населения, незнание и несоблюдение субъектами предпринимательства Закона РК «О защите прав потребителей», а также мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства», – сообщила на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций руководитель департамента по защите прав потребителей Алия Кулагина.

    К примеру, за прошлый год и девять месяцев этого в департамент поступило 238 обращений с жалобами на деятельность ТОО «Beauty KRG». Потребители оплатили дорогостоящие косметологические услуги, оформив их в кредит, а услугодатель не выполнил своих обязательств и не вернул клиентам деньги.

    Для того чтобы не стать жертвами недобросовестных услугодателей или товаропроизводителей, потребители должны научиться отстаивать свои права. В первую очередь необходимо требовать чеки при покупках или составлять письменные договоры для получения какой-либо услуги. Только так в спорных ситуациях потребители смогут сделать возврат товара или вернуть свои деньги за некачественные услуги. Если проблемы всё же возникли, то жители региона могут обратиться за помощью в департамент, позвонив по номеру (8-7212) 42-52-11 либо написав на электронную почту [email protected]. Полезную информацию о защите прав потребителей также можно получить на Instagram-странице ведомства.



    Теги:
    Закон и право Карагандинская область Общество Экономика
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