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    08:54, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 200 волонтеров помогают пройти перепись населения в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Больше 2000 информационных буклетов о переписи населения раздали столичные волонтеры за 2 дня. Они принимают активное участие в массовом обходе домов в рамках Национальной переписи населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Волонтеры КГУ «Astana Jastary» намерены увеличить темпы обходов домов в ближайшие две недели. Школьники и студенты планируют раздавать буклеты во всех четырех районах Нур-Султана, а также в жилом массиве «Уркер», микрорайонах «Пригородный», «Юго-Восток» и «Чубары».

    «Перепись население касается всех жителей Казахстана. Наше мероприятие проходит совместно со столичным департаментом статистики. Эта акция отличается тем, что мы даем возможность горожанам получить информацию о переписи прямо из дома. В буклетах написано - в какие даты интервьюер придет и как нужно пройти перепись населения в онлайн-формате. Задача волонтеров донести информацию, чтобы люди поняли важность проекта», - сказал волонтер Дамир Айтымов.

    Волонтеры считают, что подобные акции очень полезны для всеобщего кругозора.

    «Мы узнали новые места в городе, начали общаться с людьми, узнали много информации о том, как люди проходят перепись. Это полезно, так как я раньше не участвовала таких в мероприятиях. Это интересный опыт, который приносит пользу для общества», - отметила волонтер Амина Алпысбай.

    Офлайн обходы домов интервьюерами продлятся до 30 октября. Онлайн-перепись населения, как сообщалось ранее, снова доступна для граждан.

    В Бюро национальной статистики напомнили, что тем, кто прошел перепись онлайн, необходимо показать номер уведомления интервьюеру. Повторно опрашивать их не будут.

    Узнать интервьюеров можно по характерному шарфу и сумке синего цвета с логотипом переписи, кроме того, у каждого должен быть планшет и удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному в удостоверении, можно проверить личность интервьюера на сайте sanaq.gov.kz. Также это можно сделать, позвонив по номеру 1446.


    Теги:
    Перепись населения Астана Общество Волонтёрство
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