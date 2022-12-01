Более 200 ВИЧ-инфицированных женщин родили здоровых детей в Астане

1 Декабря 2022, 14:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор столичного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Сабит Абдраимов напомнил о важности выявления на ранней стадии ВИЧ-инфицированных. Центр придерживается принципа «тестируй-лечи», благодаря чему 200 ВИЧ-инфицированных женщин смогли родить здоровых детей в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная наша функция – это обследование людей. Никто не знает, заражен ли человек ВИЧ или нет. Поэтому основной путь выявления – обследование. Если в 2021 году за 10 месяцев обследовали 300 тысяч населения Астаны, то за аналогичный период 2022 года обследовано 323052 человека. То есть, мы увеличили обследование на 23,4 %. По рекомендации ВОЗ во всем мире должны обследовать не более 10 % от количества населения. Как вы знаете, на сегодняшний день в столице проживает 1 млн 300 тысяч человек, мы же обследовали 323 тысяч человек. То есть, обследуем в два раза больше. Поэтому больше выявляем. Мы идем на такой шаг, чтобы обезопасить граждан Астаны. Так, в этом году выявлено 305 новых случаев. Мы не должны бояться выявлять, наоборот должны выявлять на ранних стадиях. У нас принцип: «тестируй-лечи». Как только выявляем, сразу же начинаем лечение», - рассказал на брифинге директор центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

Спикер напомнил, что в стране лекарства для ВИЧ-инфицированных предоставляются бесплатно. Сабит Абдраимов также отметил положительную тенденцию по ВИЧ-инфицированным беременным женщинам.

«С 1997 года у 274 беременных женщин оказалась позитивная ВИЧ-инфекция. Когда выявляем у беременной женщины ВИЧ-инфекцию, сразу же начинаем лечение. Благодаря этому они родили здоровых детей. 184 детей мы уже сняли с учета как здоровых детей. 54 детей все еще состоят на учете. У нас есть алгоритм: женщина до родов принимает лечение, а после родов 18 месяцев этот ребенок находится под наблюдением. То есть, вместо материнского молока ребенок пьет молочную смесь. Из 274 женщин 24 женщин рожали по трое-четверо детей. То есть, придерживаясь всех наших рекомендаций, 24 женщин родили здоровых детей», - добавил он.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.