Более 200 усыновленных детей в Казахстане возвращают обратно в детдома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С чем связана проблема возврата усыновленных детей, обсудили в Общественном фонде «Ана үйі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальное агентство по усыновлению работает с 2016 года. Наша задача - подготовка будущих приемных родителей, просвещение, повышение родительской компетенции. Наш проект представлен на территории всего Казахстана. Действуют 17 региональных офисов, где работают специалисты по семейному устройству и психологи», - рассказала руководитель проекта Национального агентства по усыновлению Общественного фонда «Ана үйі» Ляззат Жусупова.

По ее данным, проектом за четыре года была образована 801 приемная семья, усыновлены 1153 ребенка по разной форме - патронажу или опеке.

«В прошлом году 147 детей агентством устроено в семьи. Возраст детей разный - есть маленькие, подростки и дети с диагнозами. Часто встречаются родители, которые хотят взять детей-подростков», - отметила руководитель проекта.

Как пояснила Ляззат Жусупова, встречаются и случаи возврата усыновленных детей.

«Почему важна подготовка будущих родителей? За эти годы мы увидели, что у нас есть возвраты детей. В детские дома приемные родители возвращают ежегодно порядка 200-250 детей обратно. А в рамках нашего проекта у нас было возвращено 19 детей по итогам 2019 года. Когда мы начали видеть, что у нас происходят возвраты, мы начали уделять этой проблеме особое внимание», - подчеркнула спикер.

По ее словам, среди причин возвратов в основном являются трудное поведение ребенка, также встречаются случаи возврата из-за беременности приемной матери.

По данным Общественного фонда «Ана үйі», в среднем 18% детей вторично возвращаются в детские дома. В фонде в свою очередь заявляют, что возврат обратно в учреждения является огромной травмой для ребенка. Данный факт встречается, когда взрослые не справляются в воспитанием и не готовы быть родителями.

Ляззат Жусупова также отметила, что во всех регионах Казахстана работают школы приемных родителей.

«Сейчас организовано профессиональное сопровождение приемных родителей. У нас есть система базового, кризисного и экстренного сопровождения семей. Наши специалисты звонят и встречаются, чтобы посмотреть, как ребенок адаптируется к семье. Потому что процесс адаптации ребенка к семье очень долгий. Ребенок приходит в семью со своими травмами. Курс школы приемных родителей составляет 14 занятий по три часа еженедельно, то есть, 3,5 месяца нужно посещать школу приемных родителей», - подытожила Ляззат Жусупова.

Отметим, агентство работает только в рамках страны и с гражданами РК.