18 Августа 2022 06:37

Более 200 учителей не хватает в школах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По информации заместителя руководителя управления образования ЗКО Светланы Темиргалиевой, в прошлом учебном году количество учителей в государственных школах составило более 15 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

На сегодня в школах области не хватает 210 педагогов. Преобладает потребность в учителях русского языка и литературы в казахской школе, математики, начальных классов, английского языка и воспитателей с русским языком обучения, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов. Молодых специалистов отбирают на основе конкурса.

Кроме этого, в 2022 году проведена ротация 70 директоров организаций образования, в том числе 28 директоров школ.