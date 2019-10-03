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Более 200 учителей наградили в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя во Дворце школьников им.М.Утемисова состоялось традиционное торжественное собрание работников образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
За высокие показатели и творческий подход в деле обучения и воспитания подрастающего поколения почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки РК были награждены
В мероприятии принял участие руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин.
«Сегодня мы собрали здесь самых заслуженных представителей системы образования Нур-Султана, чья деятельность достойна всяческих похвал. И мы не собираемся ограничиться лишь словами благодарности – имена лучших учителей-новаторов и признанных ветеранов педагогического труда будут внесены в книгу «Золотой фонд столичного образования», - отметил он.
Официальная часть мероприятия продолжилась концертом, на котором выступили заслуженный деятель РК Ардак Балажанова, саксофонист Ержан Дюсембин, артисты Казахской Национальной Академии Хореографии и детских творческих коллективов Дворца школьников имени М. Утемисова.
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