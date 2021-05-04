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Более 200 учебных заведений закрылись на карантин в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
4 Мая 2021, 19:04
Более 200 учебных заведений закрылись на карантин в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом среди студентов, учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений более 200 учебных заведений закрылись на карантин. Об этом сообщила представитель столичного управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Нодира Султонмуродова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В Ташкенте 135 учреждений среднего специального образования, 35 высших учебных заведений, 22 дошкольных образовательных учреждения, 3 лечебно-профилактических учреждения и 2 объекта обслуживания закрылись на две недели из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом», - сообщила представитель СЭС.

По её словам, ежедневно в Ташкенте проводится до 8000 лабораторных тестов на наличие COVID-19, из которых в 2,5−3,5% случаев вирус подтверждается.

Напомним, с 27 апреля в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом среди учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений все школы и детсады Самарканда закрыли на карантин.

Кроем того, в Узбекистане почти вдвое увеличилось число пациентов с коронавирусом в возрастной категории от 20 до 45 лет.


Образование   Здравоохранение   Узбекистан   Коронавирус в мире  
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