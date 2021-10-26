Более 200 тысяч УЗИ за счёт медстрахования сделали жителям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 8 месяцев этого года медицинские организации региона провели 216 тысяч бесплатных ультразвуковых исследований. Фонд медстрахования перечислил им 536 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ультразвуковое исследование является одним из самых распространённых и информативных видов диагностики. Этот метод используется для обследования в хирургии, терапии, гинекологии и других областях медицины. За 8 месяцев этого года жители региона прошли 216 тысяч УЗИ. Большая часть всех исследований — это гинекологическое УЗИ, также в числе распространенных УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы», - рассказала специалист карагандинского филиала Фонда медстрахования Светлана Щёткина.

Плановые УЗИ входят в пакет ОСМС. Для застрахованных пациентов они делаются бесплатно. В экстренном порядке эти обследования также проводятся бесплатно вне зависимости от статуса в системе медстрахования.

«В плановом порядке бесплатно получить эту медпомощь могут застрахованные пациенты, у которых есть показания к такому виду исследования. Если в медицинской организации по месту прикрепления этот вид услуг не оказывается, врач должен направить пациента в другую клинику, где исследование проведут по договору соисполнения. В случае отказа или направления на платные услуги пациент вправе обратиться в службу поддержки пациентов в медорганизации, а также в управление здравоохранения или Фонд медстрахования», — пояснила Светлана Щёткина.

Номер телефона управления здравоохранения: 95-55-59 и Единого контакт-центра Фонда медстрахования: 1406.