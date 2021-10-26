РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:03, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 200 тысяч УЗИ за счёт медстрахования сделали жителям Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 8 месяцев этого года медицинские организации региона провели 216 тысяч бесплатных ультразвуковых исследований. Фонд медстрахования перечислил им 536 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ультразвуковое исследование является одним из самых распространённых и информативных видов диагностики. Этот метод используется для обследования в хирургии, терапии, гинекологии и других областях медицины. За 8 месяцев этого года жители региона прошли 216 тысяч УЗИ. Большая часть всех исследований — это гинекологическое УЗИ, также в числе распространенных УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы», - рассказала специалист карагандинского филиала Фонда медстрахования Светлана Щёткина.

    Плановые УЗИ входят в пакет ОСМС. Для застрахованных пациентов они делаются бесплатно. В экстренном порядке эти обследования также проводятся бесплатно вне зависимости от статуса в системе медстрахования.

    «В плановом порядке бесплатно получить эту медпомощь могут застрахованные пациенты, у которых есть показания к такому виду исследования. Если в медицинской организации по месту прикрепления этот вид услуг не оказывается, врач должен направить пациента в другую клинику, где исследование проведут по договору соисполнения. В случае отказа или направления на платные услуги пациент вправе обратиться в службу поддержки пациентов в медорганизации, а также в управление здравоохранения или Фонд медстрахования», — пояснила Светлана Щёткина.

    Номер телефона управления здравоохранения: 95-55-59 и Единого контакт-центра Фонда медстрахования: 1406.

    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!