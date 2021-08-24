Более 200 тысяч учащихся Карагандинской области сядут за парты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год в Карагандинской области начнется в традиционном формате. За парты в 499 школах сядут 209 тысяч учащихся, более 20 тысяч из которых первоклассники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об особенностях нового учебного года рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на брифинге в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Из-за эпидемиологической обстановки торжественные линейки состоятся только для первоклассников. Детям вручат 1 сентября их первые учебники – «Әліппе» и «Букварь», разработанные на основе методики Ахмета Байтурсынова. Также в этот день во всех школах пройдут классные часы на тему «Достижения независимости», – сообщила Гульсум Кожахметова.

С этого года для учащихся 5-8 классов будут введены новые курсы по выбору: «Добропорядочность и этика», «Экология», «Эмоциональный интеллект и критическое мышление», «Медиаграмотность».

Школьная форма не обязательна. Разрешается одежда классического и делового стиля.

По словам спикера, за счет фонда всеобуча школьной формой и принадлежностями обеспечат более 22 тысяч учащихся из социально уязвимых семей. Более 16 тысяч школьников смогут получать бесплатные обеды. Из бюджета выделены средства на обеспечение бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов.

В рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» оказана помощь 3 899 детям, нуждающимся в социальной поддержке, добавила руководитель управления.

К традиционному формату возвращаются и колледжи. Возобновят работу учебно-производственные мастерские и лаборатории. Студентов заселят в общежития.

«Все организации образования являются участниками проекта Ashyq. Выполнены все санитарные требования. Занятия будут проходить в несколько смен с отменой кабинетной системы и распределением перемен для разных классов», – отметила Гульсум Кожахметова.

По информации ведомства, на сегодняшний день более 90% сотрудников учебных заведений вакцинировано против коронавируса.

С вопросами по организации обучения можно обращаться на горячую линию управления образования: (8-7212) 25-25-02 и 8-747-491-12-91, а также в телеграм-канал Karbilimbaskarma.



