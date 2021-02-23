Более 200 тысяч тонн загрязняющих веществ в год выбрасывает «АрселорМиттал Темиртау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «АрселорМиттал Темиртау» в год выбрасывает более 200 тысяч тонн загрязняющих веществ. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете сами, что в городе Темиртау самая грязная атмосфера, проблемный город. К примеру, по данным «Казгидромет», только за два года фиксировали 67 высоких загрязнений - это более чем в 10 раз по разным веществам. По загрязненным городам Темиртау стоит в лидерах. Одним из главных источников загрязнения является «АрселорМиттал Темиртау». Компанией в год выбрасывается более 200 тысяч тонн загрязнений. Если теоретически посчитать, то на каждого жителя Темиртау, порядка 11 тонн приходится», - сказал Зулфухар Жолдасов в ходе брифинга в Нур-Султане.

Касательно нарушений он отметил, что по жалобам, заявлениям и плановым проверкам было внесено 50 предписаний за три года. Штрафы и ущербы оценивались в размере 5 млрд тенге.

«Какие проблемы в основном существуют - существующая ТЭЦ постройки 50-х годов. При одной проверке мы только выявили превышение по пыли в 125 раз. Морально устаревшие большие проблемы существуют на ТЭЦ. Есть конвертерный цех, где выявили, что очистка вместо положенных 95% производится на 65%. Многие мероприятия и очистки существуют лишь на бумаге. Обнаружили, что в действительности отчитываются как «все хорошо». В агломерационном цехе такая же ситуация», - отметил председатель комитета Минэкологии.

В министерстве также проанализировали эффективность использования природоохранных мероприятий компании.

«Установлено, что за пять лет компания использовала более 80 млрд тенге на природоохранные мероприятия. В результате мы получили всего лишь снижение объемов эмиссий 190 тонн - 0,08% от всего объема в год, то есть налицо неэффективность», - заявил З. Жолдасов.

19 февраля текущего года Департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау».

На конвертере №2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена. В связи с данным фактом, незамедлительно была открыта внеплановая проверка в отношении компании.

Ранее сообщалось, что министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с главой АО «АрселорМиттал Темиртау» для выяснения обстоятельств в компании.