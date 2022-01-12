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вчера 23:50
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Более 200 тысяч тонн снега вывезли из Павлодара с начала года
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре к уборке и вывозу снега привлечены 85 единиц специализированной техники, это 25 погрузчиков и 65 самосвалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Павлодаре продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц города», - сообщили в пресс-службе акима города.
В первую очередь работа производится на магистральных улицах для обеспечения движения общественного транспорта с последующим переходом на второстепенные улицы, отметили в администрации областного центра.
«К уборке и вывозу снега привлечены 85 единиц специализированной техники, это 25 погрузчиков и 65 самосвалов. Более 200 человек задействованы на уборке прибордюрной части дорог, остановочных павильонов и пешеходных переходов», - добавили в пресс-службе.
Всего с начала года из Павлодара выезли более 200 тысяч тонн снега.
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