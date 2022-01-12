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Более 200 тысяч тонн снега вывезли из Павлодара с начала года

12 Января 2022 02:02
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Более 200 тысяч тонн снега вывезли из Павлодара с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре к уборке и вывозу снега привлечены 85 единиц специализированной техники, это 25 погрузчиков и 65 самосвалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодаре продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц города», - сообщили в пресс-службе акима города.

В первую очередь работа производится на магистральных улицах для обеспечения движения общественного транспорта с последующим переходом на второстепенные улицы, отметили в администрации областного центра.

«К уборке и вывозу снега привлечены 85 единиц специализированной техники, это 25 погрузчиков и 65 самосвалов. Более 200 человек задействованы на уборке прибордюрной части дорог, остановочных павильонов и пешеходных переходов», - добавили в пресс-службе.

Всего с начала года из Павлодара выезли более 200 тысяч тонн снега.

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#Павлодарская область  
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Автор:

Антон Гагарин

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