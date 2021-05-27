Более 200 тысяч казахстанцев планируют обучить актуальным профессиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О Национальном проекте «Еңбек» рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для достижения ключевых национальных индикаторов первого Общенационального приоритета – Справедливая социальная политика, Национального плана развития Республики Казахстан, а также задач концепции развития рынка труда, Министерством разработан Национальный проект «Енбек», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Одной из ключевых задач, по его словам, является развитие навыков трудовых ресурсов.

«Развитие навыков трудовых ресурсов – предусматривает 4 проекта по обучению, а именно: обучение по запросам работодателей по востребованным специальностям, на рабочем месте с наставником и субсидированием зарплаты. Онлайн-обучение на электронной бирже труда и в межрегиональных учебных центрах. Подготовка IT-специалистов будущего с привлечением ведущих IT центров», - отметил вице-министр.

«За 5 лет планируется обучить 210 тысяч человек и повысить их уровень трудоустройства до 80%. Таким образом, Министерством совместно с заинтересованными сторонами проводится системная работа по совершенствованию механизмов получения знаний и навыков», - заключил Е. Биржанов.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов поделился прогнозом по результатам автоматизации и назвал наиболее низкопроизводительные отрасли экономики страны.