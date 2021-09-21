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    14:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 200 тысяч карагандинцев прошли перепись в онлайн-формате

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области более 200 тысяч жтелей прошли перепись населения в онлайн-формате. Среди регионов на сегодняшнй день лидирует Нуринский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области перепись в онлайн-режиме прошли 229 194 человека. По сообщению Бюро национальной статистики, процент охвата по отношению к общей численности населения составил 16,7%. Это данные на 08:00 20 сентября.

    Лидирует Нуринский район. Интернет-опрос там прошли 33,3% жителей. Высокий процент охвата в Осакаровском (27,7%) и Улытауском (26,6%) районах.

    Меньше всего человек прошли перепись в Балхаше и Бухар-Жырауском районе – 12,7% и 12% населения соответственно.

    Теги:
    Перепись населения Карагандинская область
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