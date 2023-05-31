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Более 200 тысяч детей отдохнут этим летом в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
31 Мая 2023, 10:24
Более 200 тысяч детей отдохнут этим летом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские дети этим летом отдохнут в загородных оздоровительных и пришкольных лагерях. Местные власти обещают стопроцентный охват школьников летним оздоровительным отдыхом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления образования, 201 046 учащихся 1 - 10 классов жамбылских школ завершают 2022 - 2023 учебный год. Для их летнего отдыха в Жамбылской области имеется 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых четыре государственные, два доверительные и пять частных.

В регионе действуют государственные и частные загородные оздоровительные лагеря, расположенные в живописных урочищах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Сарысуского районов. Это государственные лагеря – Алии Молдагуловой, «Балауса», «Жулдыз» и несколько частных – «Бериккара», «Тау Самал», «Болашак», «Журындысай» и другие.

На подготовительные работы по благоустройству четырех государственных загородных лагерей области направлено 4 млн тенге. Уже началась работа по получению разрешительных заключений служб санэпидстанции и департамента по чрезвычайным ситуациям.

«В сезон летних каникул прошлого 2022 года в связи с пандемией было охвачено оздоровлением порядка 80% учащихся 1 - 10 классов, - пояснили в ведомстве. – В этом году планируется оздоровить и занять полезной творческой деятельностью 100% учащихся нашей области».

На летний оздоровительный отдых детей из многодетных, малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 434,9 млн тенге. Из этих средств 285,2 млн тенге предназначено на отдых в загородных лагерях 6 580 детей, 149,7 млн - на оздоровительные мероприятия в пришкольных лагерях с питанием для 33 277 учащихся.

В 2022 - 2023 учебном году в Жамбылской области работают 574 дошкольных учебных заведений, 492 средних учебных и 44 технических и профессиональных учебных заведения, в которых обучаются и воспитываются более 400 тыс. детей, школьников и студентов.


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