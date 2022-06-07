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Более 200 тыс. новых рабочих мест в РК планируют создать в рамках нацпроектов

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Июня 2022, 15:09
Более 200 тыс. новых рабочих мест в РК планируют создать в рамках нацпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На электронной бирже труда в рамках национальных проектов размещено более 13 тыс. вакансий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным местных исполнительных органов, в текущем году в рамках национальных проектов будет создано более 269 тыс. новых рабочих мест.

«На сегодня на электронной бирже труда 691 предприятие уже разместило более 1 тыс. проектов на 13 тыс. 609 рабочих мест. Там содержатся не только квалификационные требования, но и размер заработной платы, описание работы. Количество откликнувшихся на вакансии превысило 5 тыс., из них трудоустроены 1 тыс. человек. Список проектов и вакансий будет обновляться в дальнейшем по мере готовности этих проектов», - сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

«Мы поддерживаем общий процесс найма в рамках Электронной биржи. Прозрачность и доступность, формирование новой культуры вопросов занятости дает возможность в полной мере информировать наш народ об инициативах, предпринимаемых государством», - считает министр.

Глава Минтруда добавила, что предоставление направления на свободные вакансии проводится на базе Электронной биржи труда. В этом году 91 тыс. человек из 350 тыс. трудоустроены через Электронную биржу труда.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что демографические изменения и волатильность мировой экономики повлияли на национальный рынок труда.


Правительство РК   Минтруда РК   Занятость   Общество   Трудоустройство   Нацпроекты  
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