Более 200 трансплантаций костного мозга провели в Казахстане за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии детской кардиохирургической и онкологической службы рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения охраны здоровья детей нами продолжается их скрининговые исследования. В 2020 году скринингом охвачено более 4 млн. детей, у которых выявлено около 400 тыс. заболеваний, из них взято на учет более 151 тыс. человек. Следует отметить, что нами принимаются меры по развитию детской кардиохирургической службы», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, за 3 последних года проведено около 7 тысяч кардиохирургических вмешательств детям.

«В 2020 году проведено 1 627 операций на открытом сердце, 426 эндоваскулярных вмешательств. Также продолжается развитие детской онкологической службы. За 5 лет проведено 210 трансплантаций костного мозга. Общая выживаемость у детей со злокачественными образованиями в настоящее время составляет 74%», - заключил глава Минздрава.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.