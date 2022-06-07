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Более 200 тонн сахара закупит Северо-Казахстанская область
7 Июня 2022 19:31

Более 200 тонн сахара закупит Северо-Казахстанская область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в наличии имеется 375 тонн сахара. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, через Продкорпорацию закупят еще 204 тонны. В госоргане заявили, что из Стабфонда реализуется сахар, приобретенный в прошлом году. Цена его не изменилась.

«В этом году закупили 12 вагонов, или 816 тонн сахара. Реализуют из Стабилизационного фонда по 350 тенге за килограмм. Изменение стоимости наблюдается на коммерческие объемы в связи с повышением закупочных цен завода-производителя. Реализуется сахар из Стабфонда во все крупные торговые сети. На полки супермаркетов ежедневно выкладывается суточная потребность в товаре. Коммерческие объемы сахара в розничную сеть и для кондитерских предприятий поставляются фирмами ТОО «Кант СК», ТОО «Инсар», ИП «Козлова» по 485 тенге», - проинформировали в управлении.

Между тем в регионе наблюдается ажиотажный спрос на сахар. Люди выстраиваются в очереди за его приобретением.


Автор:
Корреспондент

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