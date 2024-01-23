11:00, 23 Январь 2024 | GMT +6
Более 200 тысяч тонн выбросов произвел «АрселорМиттал Темиртау» в 2023 году
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил о снижении выбросов предприятиями, функционирующими на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом достигнуто снижение нормативов по выбросам на 3,3% с 4,2 млн тонн до 4,06 млн тонн и по сбросам на 8% — с 2,5 млн тонн до 2,3 млн тонн, — сказал Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства.
Наибольшее снижение лимита выбросов отмечается по таким предприятиям как:
- НКОК на 12,4 тысячи тонн в год или 34% (с 36,3 тысячи тонн в год до 23,9 тысячи тонн в год);
- АрселорМиттал Темиртау на 40 тысяч тонн в год или 16% (с 250 тысяч тонн в год до 210 тысяч тонн в год);
- АО «Астана энергия» на 14,6 тысячи тонн в год или 22% (с 66,17 тысячи тонн в год до 51,5 тысячи тонн в год);
- ТОО «Kazakhmys Smelting» Балхашский медеплавильный завод на 14,1 тысячи тонн в год или 18% (с 75,2 тысячи тонн в год до 61,1 тысячи тонн в год) и другие.