Более 200 тысяч тонн выбросов произвел «АрселорМиттал Темиртау» в 2023 году

— По итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом достигнуто снижение нормативов по выбросам на 3,3% с 4,2 млн тонн до 4,06 млн тонн и по сбросам на 8% — с 2,5 млн тонн до 2,3 млн тонн, — сказал Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства.