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Более 200 студентов из Афганистана получили гуманитарную помощь в Казахстане

24 Декабря 2021 12:11
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Более 200 студентов из Афганистана получили гуманитарную помощь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В декабре текущего года афганские студенты, обучающиеся в казахстанских вузах, обратились за помощью в Международную организацию по миграции (Агентство ООН по миграции в Казахстане). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

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Международная организация по миграции при финансовой поддержке GFFO (German Federal Foreign Office), совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Комитетом миграционной службы Министерства внутренних дел РК и Министерством труда и социальной защиты РК населения провели гуманитарную акцию по оказанию помощи гражданам Афганистана.

В рамках гуманитарной помощи более 200 афганских студентов получили финансовую и консультационно-правовую поддержку. На сегодняшний момент акция реализована в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Нур-Султан .

«Комитет миграционной службы выдал и продлил визы на обучение 155 гражданам Афганистана, обучающимся в высших учебных заведениях страны. Со стороны Комитета миграционной службы была оказана организационная роль. Со стороны Международной организации миграции оказана соответствующая финансовая помощь», - отметил полковник полиции, заместитель Председателя Комитета миграционной службы МВД РК Тлеубек Тахтанов.

«Сейчас у нас нет возможности получить деньги от наших семей, потому что банковская система в стране пока не действует. Никто не может отправить или перевести деньги, поэтому нам предложили сделать запрос в такие организации, как Агентство ООН по миграции», - поделился афганский студент из города Нур-Султана Мухаммад Кабир Ехсан, ставший одним из получателей гуманитарной помощи.

Как отметили в Национальном центре по правам человека (НЦПЧ), который выполняет роль аппарата Уполномоченного по правам человека в РК, всем студентам была оказана юридическая, правовая и консультационная поддержка. Одной из ключевых задач акции являлось обеспечение легализации их правового статуса пребывания в РК.

«Мировое сообщество уделяет пристальное внимание вопросам защиты прав человека, особенно в странах, переживающих тяжелый период на фоне внутренних политических и экономических событий. Каждое государство самостоятельно определяет тот пакет мер поддержки, который может принять в отношении мигрантов, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Одним из ключевых направлений акции является легализация правового статуса пребывания в Казахстане граждан из Афганистана, чтобы они могли продолжить образование, что является для многих из них сложностью не только по правовым причинам, но и ввиду языковых барьеров. Все они оказались в данной ситуации не по своей воле и проявление гуманного отношения к ним – не только обязанность государства, но в первую очередь наш общий человеческий долг», - заключила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.


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#ООН   #Образование   #Права человека   #Другие государственные органы   #Афганистан   #Общество  
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