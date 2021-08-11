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Более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если в начале июля к проекту Ashyq в столице подключилось 1500 субъектов предпринимательства, то сегодня - более 11 тысяч объектов. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Нур-Султпана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Усилена работа мониторинговых групп. С 31 июля возобновили работу по проведению внеплановых проверок на основании поступивших экстренных извещений. Мониторинговые группы ежедневно охватывают более 200 объектов. К административной ответственности привлечено 880 юридических и физических лиц на общую сумму 170 млн тенге», - отметил Алтай Кульгинов.
По его словам, если в начале июля в проекте Ashyq принимало участие 1500 субъектов предпринимательства, то сегодня - более 11 тысяч объектов. То есть, прирост – на 8 %.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса.
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