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Более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы

11 Августа 2021 09:59
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Более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если в начале июля к проекту Ashyq в столице подключилось 1500 субъектов предпринимательства, то сегодня - более 11 тысяч объектов. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Нур-Султпана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Усилена работа мониторинговых групп. С 31 июля возобновили работу по проведению внеплановых проверок на основании поступивших экстренных извещений. Мониторинговые группы ежедневно охватывают более 200 объектов. К административной ответственности привлечено 880 юридических и физических лиц на общую сумму 170 млн тенге», - отметил Алтай Кульгинов.

По его словам, если в начале июля в проекте Ashyq принимало участие 1500 субъектов предпринимательства, то сегодня - более 11 тысяч объектов. То есть, прирост – на 8 %.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса.



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#Правительство РК   #Бизнес   #Нур-Султан   #Акимат   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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