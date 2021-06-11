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    02:29, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 200 стихийных свалок выявили с помощью космомониторинга в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Караганде выявлено более 200 несанкционированных свалок. Их координаты удалось установить с помощью космического мониторинга, передает МИА «Казинформ».

    Вот уже несколько лет подряд национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводит космический мониторинг для выявления стихийных свалок в регионах страны. Заказчиком является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «В Карагандинской области заключён договор по предоставлению космических снимков дистанционного зондирования земли, мест размещения несанкционированных свалок с 2018 года. По итогам космического мониторинга в прошлом году по области было выявлено и ликвидировано более тысячи стихийных свалок. В текущем году мониторинг прошёл в Караганде. В настоящее время акиматы городов и районов приступили к ликвидации свалок. В ближайшее время планируется дистанционное зондирование территории Каркаралинского района», – сообщили в Департаменте экологии по Карагандинской области.


    Теги:
    Экология Карагандинская область
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