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    21:59, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 200 спортсменов сразятся на шпагах и рапирах в Астане

    Фехтование
    Фото: из открытых источников

    С 22 по 28 сентября в Астане пройдет республиканский открытый турнир по фехтованию. Об этом сообщил глава детско-юношеской спортивной школы №9 города Астаны Айдык Токбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Службе коммуникаций города Астаны пояснили, что турнир пройдет в спорткомплексе «Аспан». Ожидается участие более 200 спортсменов из Астаны, Алматы, Караганды, Шымкента, Тараза, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Северо-Казахстанской области.

    «Турнир проводится с 2011 года. Цель - популяризация фехтования, привлечение новых спортсменов и поддержка талантливых юных фехтовальщиков. Во время пандемии турнир был перенесен на два года. В прошлом году с 10 по 16 октября в ледовом дворце «Алау» прошел данный республиканский турнир. Более ста спортсменов соревновались тогда на протяжении недели», - отметил Айдык Токбае

    Программа соревнования включает шпагу для юношей и девушек, рапиру для юношей и девушек, саблю для юношей и девушек.

    Турнир будет проходить в двух возрастных категориях. Первая категория - юноши и девушки 2007 - 2012 года рождения. Вторая - юноши и девушки 2010 года рождения и младше.

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