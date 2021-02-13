Более 200 солдат впервые заступили на боевую службу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде более 200 молодых солдат заступили на свою первую боевую службу. Военнослужащие будут охранять общественный порядок и безопасность города Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В воинской части 5451 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан под командованием подполковника Карахата Куйханова молодые солдаты, недавно давшие клятву на верность Родине, впервые заступили на боевую службу. Теперь они выполняют боевые задачи по охране общественного порядка и безопасности в городе Караганде.

В торжественной обстановке командующий регионального командования «Орталық» полковник Сакентай Шекарбеков поздравил молодых солдат с первым днем заступления на боевую службу. Также молодых воинов поздравили командир воинской части и сотрудники местной полицейской службы. Поделились своим опытом и дали слова напутствия. Выразил благодарность от лица призыва 2-2020 своим командирам рядовой 2 роты 1 батальона оперативного назначения Бакжан Жуматай.

После отдачи боевого приказа командующим регионального командования «Орталық» полковником Сакентаем Шекарбековым на боевую службу личный состав воинской части выдвинулся по местам несения службы.