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Более 200 солдат Нацгвардии РК приняли присягу в Акмолинской области

24 Июля 2021 19:02
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Более 200 солдат Нацгвардии РК приняли присягу в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны в Кокшетау на плацу воинской части 5510 состоялось торжественное приведение молодого пополнения к военной присяге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Каждый год из разных регионов страны в ряды воинской части 5510 Национальной гвардии призываются молодые ребята, чтобы исполнить свой священный долг, долг каждого мужчины, заключающийся в защите Отечества.

Военную присягу приняли более 200 молодых воинов, прибывших из различных регионов Казахстана.

В связи с действующими карантинными мерами, приведение к военной присяге проводилось в онлайн-режиме, без присутствия родных и близких солдат и приглашения представителей взаимодействующих органов.

Вместе с тем, с важным и знаменательным событием молодых бойцов приехала поздравить заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Как известно, в этом году все мероприятия проходят под эгидой 30-летия Независимости нашей страны. Еще одним ярким мероприятием юбилейного года стала торжественная церемония вступления нашей молодежи в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. За годы Независимости Вооруженные силы РК прошли тернистый путь, значительно усилив свой потенциал. Претерпев различные изменения, наша сильная и компактная армия сегодня стала гарантом защиты государства от внешних угроз, сохранения суверенитета страны. Мы надеемся, что Вы - молодое поколение защитников Отечества, будете честно служить Родине, достойно выполнять воинские уставы и с гордостью нести свою службу по защите национальных интересов Казахстана», - отметила в своем приветственной речи Айна Мусралимова.

После завершения торжественного принятия военной присяги, молодые бойцы прошли торжественным маршем, а также продемонстрировали показные выступления по элементам строевой подготовки и приемам рукопашного боя.


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#Акмолинская область   #МВД РК  
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